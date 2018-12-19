إزالة 36 مطبا عشوائيا بشوارع إهناسيا غرب بنى سويف
شنت مديرية الطرق بمحافظة بنى سويف، اليوم الأربعاء، حملة لإزالة المطبات غير القانونية على مستوى المحافظة، تنفيذا لتوجيهات المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف بتأهيل ورفع كفاء الطرق والشوارع بجميع أنحاء المحافظة، وتمكنت الحملة من إزالة 36 مطبا بشوارع مدينة إهناسيا غرب المحافظة.
وتستمر مديرية الطرق فى إزالة المطبات حتى تصبح محافظة بنى سويف خالية من المطبات العشوائية التي تؤرق المواطنين والسائقين ويتم متابعة تأهيل المطبات المطابقة ودهانها وترميم القواطع والحفر بالشوارع والميادين.