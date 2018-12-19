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الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 12:20 م

كيف احتفلت السفارات بالقاهرة باليوم العالمي للغة العربية؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ألفت الكحلي
dostor.org/2441631

احتفلت السفارة الأجنبية والعربية في القاهرة، باليوم العالمي للغة العربية، كل على طريقته الخاصة، وهو ما اتضح خلال فعاليات أقامتها السفارات، أو تدوينات عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر).

وكانت إدارة الأمم المتحدة لشئون الإعلام قد اعتمدت قرارًا عشية الاحتفال باليوم الدولي للغة الأم الذي يُحتفل به في 21 فبراير من كل عام بناء على مبادرة من اليونسكو، للاحتفال بكل لغة من اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة (الانجليزية والعربية والصينية والأسبانية والفرنسية ‏والروسية)، حيث تقرر الاحتفال باللغة العربية في 18 ديسمبر كونه اليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة،والذي بموجبه تم إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

من جانبها، احتفلت السفارة الأمريكية بالقاهرة باليوم العالمي للغة الضاد، حيث شاركت متابعيها معلومات عن قرار الأمم المتحدة، وسبب اختيار هذا اليوم يومَا للغة العربية، مؤكدة أنه منذ عام 2010، تحتفل الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات في جميع أنحاء العالم بلغة الضاد في 18 ديسمبر من كل عام.

أما السفارة الفرنسية في القاهرة، فقد نشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك" تضمن مشاركة العاملين بالسفارات الفرنسية في عدد من الدول العربية، وهم يتحدثون باللغة العربية وبلهجة الدول التي يعملون بها، وهو الفيديو الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا بين رواد موقع فيسبوك.

سفارة أيرلندا في القاهرة كان لها طريقة مختلفة للاحتفال بلغة الضاد، حيث استعانت ببيت شعر لأمير الشعراء احمد شوقي يقول "إن الذي ملأ اللغاتِ محاسنًا جعل الجمال وسره في الضاد"، مؤكدة أن اللغة العربية هي من أكثر اللغات انتشارًا.

في السياق ذاته، نظمت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الدولي للغة العربية، ندوة تحت عنوان " اللغة العربية في مصر "، حيث تضمنت الندوة أكاديميون وصحفيون ونخبة من المثقفين المهتمين باللغة العربية.

وخلال الندوة، استعرض الملحق الثقافي السعودي الدكتور خالد بن عبد الله النامي الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية، باللغة العربية؛ من خلال الحفاظ عليها بوصفها اللغة التي شرفها الله كونها لغة القرآن الكريم. مؤكدًا أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي من أجل إلقاء الضوء على أهمية اللغة العربية من خلال تاريخها وحاضرها بوصفها جسرا بين الثقافات ووسيلة لتبادل المعرفة وإثراء التبادل الثقافي، مشيدا في الوقت نفسه بالدور المميز الذي تقوم به المؤسسات على رأسها مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية في الخارج.

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