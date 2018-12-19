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الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 11:01 ص

السيسى يلتقى عددًا من رؤساء وممثلى الشركات المصرية والنمساوية

السيسي
السيسي
أ ش أ
dostor.org/2441488

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر إقامته بالعاصمة النمساوية فيينا صباح اليوم الأربعاء، عددًا من رؤساء وممثلي الشركات المصرية والنمساوية وأعضاء بمجلس الأعمال المصري النمساوي.

تناول اللقاء سبل تعزيز الاستثمارات النمساوية فى مصر، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لإيجاد البيئة المواتية للاستثمار وزيادة التجارة البينية.

وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التجارة بين مصر والنمسا بلغ حوالى 400 مليون دولار، بينما وصل عدد الشركات النمساوية العاملة في مصر لـ600 شركة.

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