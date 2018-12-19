الأزمة الدبلوماسية تتفاقم.. احتجاز كندى ثالث فى الصين

نقلت صحيفة "ناشيونال بوست" الكندية اليوم الأربعاء، عن وزارة الخارجية قولها، إن الصين احتجزت كنديًا ثالثًا.



وخلال إفادة صحفية في بكين قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينج إنها لا تعلم شيئًا عن هذا التقرير.



وتحتجز الصين مواطنين كنديين هما الدبلوماسي السابق مايكل كوفريج، ورجل الأعمال مايكل سبافور، بعد أن ألقت الشرطة الكندية القبض على المديرة المالية لشركة هواوي لتكنولوجيا الاتصالات منج وان تشو في الأول من ديسمبر.



ولم تذكر الصحيفة هوية الشخص الثالث المحتجز كما لم ترد السفارة الكندية في بكين على رسالة بالبريد الإلكتروني طلبًا للتعليق على تقرير الصحيفة.