"التيارات الفكرية فى مواجهة الإبداع" بثقافة بنى سويف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث أقامت مكتبة طنسا بني مالوا محاضرة عن دور الثقافة في التنمية يلقيها نعيم حماد أخصائي إعلامي بمركز النيل لإعلام بني سويف الذي تحدث عن دور الثقافة في تنمية الدول ودور الأسرة في تربية النشأ ودور الثقافة في حياة الشعوب.



وفي إطار التعاون بين مؤسسات الدولة وتفعيلا لبروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والثقافة نظمت مكتبة الطفل والشباب بأبو صير الملق محاضرة بعنوان "ترشيدالمياه" للكيميائي حسام عبدالعزيز ياسين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف وذلك بمدرسة الشهيد سيد عبد الحفيظ الثانوية بأبوصير الملق، تحدث المحاضر عن المياه بصفة عامة وحصه مصر من نهر النيل وأشار إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه سواء للأغراض المنزلية أو الزراعة.



وأقام بيت ثقافة إهناسيا الخضراء محاضرة عن الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية بحضور طلاب الفصل الواحد وناقشوا أهمية اللغة العربية كلغة للتواصل بين العرب والمسلمين يجب الاعتزاز والفخر بها، وتحدد اليوم العالمى بقرار من الأمم المتحدة، وقدّمت فرقة أبو صير الملق للآلات الشعبية ببيت ثقافة أبو صير الملق، نفذ قصر ثقافة بني سويف بروفات وفقرات فنية لفرقة الفنون الشعبية.



وبالتزامن مع المؤتمر العام لأدباء مصر المقام بمرسى مطروح نظم قصر ثقافة ببا محاضرة بعنوان "التيارات الفكرية في مواجهة الإبداع" للناقدة أمل محمد شحاته بحضور شعراء نادي أدب ببا.