قصور الثقافة تصدر "بنت يعقوب" للقاصة دينا سليمان

عن سلسلة الفائزون التي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، صدرت المجموعة القصصية "بنت يعقوب" للقاصة دينا سليمان، والمجموعة مقسمة إلى أربعة أقسام وهي "ما قبل الأزرق"، "من أوراق الشاي"، "تدريبات على البعث"، و"ما بعد العهد".



"بنت يعقوب" كانت قد حازت المركز الأول في جائزة أخبار الأدب وصدرت في 69 صفحة من القطع المتوسط.



ويذكر أن القاصة دينا سليمان تخرجت في كلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك، وهي من مؤسسات صالون تاء الخجل السكندري الثقافي.



صدر لها حتى الآن، مسلسل إذاعى ساخر بعنوان (يوميات فتكات وجملات) عام 2009، مجموعة قصصية بعنوان (إشعال ذاتي) عن دار ضمة عام 2011، مجموعة مسرحيات (العرايس) عن سلسلة كتابات جديدة بالهيئة المصرية العامة للكتاب 2017.