الذهب يبلغ ذروته في أكثر من 5 أشهر وسط ترقب لمجلس الاحتياطي

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أشهر اليوم الأربعاء، مع تدعم المعدن بانخفاض الدولار بينما يترقب المستثمرون مؤشرات على مسار رفع أسعار الفائدة في ختام اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).



وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 %إلى 1254.40 دولار للأوقية.



وقال بنجامين لو محلل أسواق السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة "السوق في وضع الانتظار بدرجة كبيرة مع تركيز الجميع على اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، نتوقع بدرجة كبيرة أن تظل الأسعار داخل نطاق ضيق.



"السوق أخذت الزيادة الرابعة في حساب الأسعار لكن ما يظل مهما هو توقعات 2019."



ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام لكن ضعف أسواق الأسهم وتباطؤ النمو العالمي قد يحمله على تخفيف نبرته بشأن التشديد النقدي.



وزاد البلاديوم 1.2 %في المعاملات الفورية إلى 1258.50 دولار للأوقية.



وصعدت الفضة 0.4 %إلى 14.70 دولار للأوقية في حين تقدم البلاتين 0.7 %ليسجل 792.10 دولار.