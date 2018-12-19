عرفات: مشروعات الأنفاق تواجه صعوبة كبيرة بسبب كثرة المرافق

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن مشروعات الأنفاق في مصر تشهد تعقيدا كبيرا، وذلك بسبب كثرة المرفقات في القاهرة الكبرى، وهو ما يتسبب في وجود خطورة بالغة أثناء تنفيذ خطوط المترو الجديدة.



جاء ذلك خلال مؤتمر اللوجستيات الذى تنظمه جامعة عين شمس فى أحد فنادق القاهرة، بحضور خبراء وقيادات وزارة النقل.



وأضاف أن الصعوبة في الخط الثالث كانت متمثلة في تقاطع الخط الثاني مع الثالث، موضحا أنه كان هناك ٣ أمتار فقط فرق في التقاطع، وهو ما تمكنا من تجاوزه، مردفا:" إن تلك الأمور الصعبة يجب أن يتم تدريسها في الجامعات لخدمة الدولة".