تكثيف المرور الميداني على الزراعات الشتوية بالجيزة والفيوم

كلف رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية الدكتور ممدوح السباعي منطقة شمال الصعيد لمكافحة الآفات بالمرور على الزراعات الشتوية بمركز الفيوم وخاصة محصول القمح وبنجر السكر، وأشجار المانجو والنخيل بمركز العياط بمحافظة الجيزة، حيث تبين من خلال الفحص والمعاينة أن الزراعات بحالة جيدة.



وقال السباعي - في تصريح اليوم الأربعاء - إن تقارير لجان المكافحة يتم فحصها على الفور بمعرفة الإدارة المركزية للمكافحة؛ لمتابعة درجة الإصابة بالآفات الحشرية خاصة الحشرات القشرية المسببة لظاهرة العفن الهبابي على أشجار المانجو وسوسة النخيل الحمراء التي تصيب أشجار النخيل وتسبب موت القمة النامية.



وشدد على ضرورة أن تقوم لجان المرور بالمنطقة بتدعيم جميع المأموريات المكلفين بها أثناء المرور على الزراعات بالصور الفنية وإرشاد المزارعين ببرنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات بداية من إعداد الأرض للزراعة وحتى جني المحصول.



وأضاف أن برنامج المكافحة المتكاملة يقلل من درجة الإصابة بالآفات من خلال عدم اللجوء لاستخدام المبيدات إلا في حالة الضرورة القصوى، موضحا أن محصول بنجر السكر يصاب ببعض الآفات مثل: دودة ورق القطن التي تتغذى يرقاتها على الأوراق الفلقية وتهاجم الأوراق الحقيقية والبراعم وسوق البادرات وتودي إلى موت بعض النباتات في الجور المصابة وتظهر بشدة في العروتين المبكرتين (أغسطس وسبتمبر) مما يترتب عليه موت البادرات بعد شهر من الزراعة.



وأشار إلى أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات لا تدخر جهدا في حماية المحاصيل الزراعية من فتك الآفات الزراعية والتي تسبب خسائر جسيمة للمحاصيل الزراعية، حيث إن لجان المكافحة تتابع جميع المحاصيل الزراعية بصفة دورية ومستمرة لمتابعة حالة الزراعات وتقدير درجة الإصابة بالآفات الزراعية سواء الحشرية أو المرضية أو الحشائش؛ لاكتشاف الإصابة على الفور وعدم وصولها إلى الضرر الاقتصادي.



يشار إلى أن ذلك يأتي في إطار تكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت بضرورة تكثيف التواجد الميداني مع المزارعين؛ للوقوف على المشكلات التي قد تواجههم وحلها على الفور.