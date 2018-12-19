عرض فيلم Chungking Express بسينما "دال".. الليلة

يعرض في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء٬ فيلم Chungking Express بسينما دال، للمخرج الصيني وونج كار واي والذي اشتُهر عالميًا، بكونه مخرجا له طريقته الخاصة، حيث ساهم برفقة المصور السينمائي الملازم له كريستوفر دويل والمصمم وليام تشانج في تأسيس أسلوب عصري مكثف بصريًا والمشحون بالعواطف من خلال فيلم «أيام البرية» (1991) ولاحقًا «تشونغكنغ اكسبرس» (1994) وسقوط الملائكة (1995).



وقد حل وونج كثالث أفضل مخرج وفقا للتصنيف الذي أجرته مجلة «سايت آند سوند» التابعة لمعهد السينما البريطاني عن أفضل عشرة مخرجين في الوقت الحاضر، وكان أول مخرج آسيوي يفوز بجائزة أفضل مخرج في مهرجان كان السينمائي عن فيلمه " نفرح معا".



يحكي الفيلم قصّة شرطيَّان يقعان في الحُب، الأول يقع في حُب إمرأة غامضة تربطها علاقة بعالم الجريمة، والآخر يقع في حُب فتاة تعمل بوقتٍ متأخر من الليل بإحدى المطاعم.



الفيلم من انتاج 1994 وتبلغ مدة عرضه 102 دقيقة مصحوبًا بترجمة للعربية والإنجليزية.