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الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 10:33 ص

مقتل 13 مسلحا إثر غارة أمريكية بدون طيار جنوب شرق أفغانستان

مقتل 13 مسلحا إثر
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لقي ما لا يقل عن 13 مسلحا أفغانيا - بينهم أحد قادتهم المحليين - مصرعهم إثر غارة شنتها القوات الأمريكية بطائرة بدون طيار في مقاطعة باكتيا في جنوب شرقي أفغانستان.

وأوضح فيلق ثاندر 203 التابع للجيش اﻷفغاني في منطقة الجنوب الشرقي - في بيان له نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الأربعاء - أن الغارة الجوية تم شنها على منطقة أريوب زازاي في المقاطعة، وأسفرت عن تدمير سيارة دفع رباعي خلال هذه الغارة.

وأضاف أن اشتباكات اندلعت، في الوقت ذاته، بين قوات الجيش الأفغاني ومسلحي طالبان في منطقة لاغوات بإقليم غازني، موضحا أن اثنين من المسلحين لقيا مصرعهما خلال الاشتباك.

وتابع البيان، أن اشتباكا منفصلا وقع في منطقة أحمد خيل في إقليم باكتيا أسفر عن مقتل مسلح وإصابة آخر.

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