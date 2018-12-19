الوزراء الألماني يناقش إجراءات لخفض استهلاك السكر والدهون

يناقش مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء، سبل خفض استهلاك السكر والملح والدهون في المنتجات الغذائية وخاصة المنتجات الجاهزة مثل شرائح البيتزا المجمدة.



وتقدمت وزيرة التغذية الألمانية يوليا كلوكنر، العضو بالحزب المسيحي الديمقراطي، بحزمة من الإجراءات التي تأمل من ورائها في تحسين الأسلوب الغذائي للألمان بما ينعكس على تحسين صحة المواطنين، وهي الحزمة التي يناقشها مجلس الوزراء خلال اجتماعه في برلين.



وتعتزم الحكومة الألمانية تحقيق هذه الأهداف بالتعاون مع القطاعات المعنية وعلى رأسها قطاع الصناعات الغذائية، على أن يكون هذا التعاون طوعا من قبل الشركات المنتجة للسلع المتهمة بأن لها تأثيرا سلبيا على الصحة.



وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الحكومة ستبرم عدة اتفاقات مع هذه الشركات لتحقيق هذه الأهداف بحلول عام 2025.



و حسب الصحيفة فإن الاتحاد الذي يضم هذه الشركات سيتعهد بخفض نسبة السكر بنسبة 20% في المنتجات الغذائية التي اعتاد الأطفال تناولها وخاصة في فطورهم.



وكانت منظمة "فوود ووتش" المعنية بمراقبة مدى سلامة الأغذية قد انتقدت الوزيرة كلوكنر متهمة إياها بأنها تذعن للشركات العاملة في قطاع إنتاج السلع الغذائية.



وقالت المنظمة إن هناك دولة أخرى تهتم بشكل جاد بمكافحة السمنة وتفرض قيودا، من بينها ضرائب إضافية، على الإعلانات التي تروج للسلع الغذائية ذات نسبة السكر الزائدة "وفي مقابل ذلك فإن الوزيرة ترجو المصنعين بلطف أن يخفضوا السكر في منتجاتهم قليلا، ثم تترك لهم حرية المشاركة في خطط خفض استهلاك السكر والدهون"، حسبما أكد مارتن روكر، المدير التنفيذي للمنظمة، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية.



وأشارت الوزيرة كلوكنر إلى أن قطاع الصناعات الغذائية تعهد بخفض السكر والملح والدهون في منتجاته والسماح للهيئات المعنية بمراقبة مدى التزام الشركات بذلك "وإذا لم تشارك الشركات في تحقيق هذه الأهداف فإننا سندرس اتخاذ المزيد من الإجراءات".

