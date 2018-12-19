إصابة باكستانيين اثنين في إطلاق نار من الجانب الهندي بكشمير

أعلن الجيش الباكستاني إصابة مدنيين اثنين في إطلاق نار من الجانب الهندي على طول خط المراقبة في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - في بيان نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء - "أن القوات الهندية بالإقليم أطلقت النار بشكل غير مبرر على قطاع راولاكوت، وتعمدت استهداف المدنيين".



وأضاف البيان أن القوات الباكستانية ردت بإطلاق النار على المواقع الهندية المتورطة في إطلاق النار.



يذكر أن إقليم كشمير متنازع عليه بين البلدين منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، ليصبح هناك شطران أحدهما هندي باسم ولاية جامو وكشمير، وآخر باكستاني باسم آزاد جامو وكشمير.