إغلاق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

قال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، رضا الغندور، إن إدارة حركة السفن قررت غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، اليوم الأربعاء؛ نظرا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى معدلات لا تسمح بحركة اللنشات، وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.



وأضاف "الغندور" - في بيان اليوم - أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تسير بشكل طبيعي رغم غلق البوغازين اللذين تقرر إغلاقهما؛ حرصا على عدم اصطدام السفن والبواخر ببعضهما أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.