لجنة تعديل قانون الجمعيات تضع خريطة الحوار المجتمعى

عُقدت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، برئاسة غادة والى وزير التضامن الاجتماعي، ثانى اجتماعاتها.



وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، آليات العمل والتنسيق بين الجهات المشاركة فى اللجنة، واتفقت على آليات الحوار المجتمعي والخريطة الزمنية لإجراء الحوارات الإقليمية والتى سيشارك بها حوالى 1000 جمعية أهلية، وستبدأ من القاهرة السبت المقبل، ويشارك بها جمعيات من محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والفيوم.



كما سيتم عقد جولة للحوار تضم جمعيات محافظات الدلتا والإسكندرية، يوم الأحد، على أن تجرى جولة ثالثة تضم محافظة الشرقية وجمعيات ممثلة لمحافظات القناة وشمال وجنوب سناء بالإسماعيلية، يوم 27 ديسمبر الجارى، أما محافظات الصعيد فسيتم عقد الحوار المجتمعي بين الجمعيات الممثلة لمحافظات بنى سويف وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان إلى جانب الوادى الجديد والبحر الأحمر بمحافظة المنيا يوم 30 ديسمبر.



كما سيعقد لقاء مركزى بديوان وزارة التضامن الاجتماعي فى الثانى من يناير المقبل، يحضره الشخصيات العامة والخبراء وقادة الرأى والمهتمين بقضايا المجتمع المدنى.



وكذلك سيعقد لقاء يوم الثالث من يناير يضم المنظمات الدولية المرخص لها العمل فى مصر على أن تختتم الحوار المجتمعى يوم الثامن من يناير المقبل، بحوار يضم ممثلى مجموعات متنوعة من الشباب يتم تنظيمه بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.



من جانبها أكدت والى، أن جولات الحوار المجتمعي ستكون ممثلة لكل الجمعيات العاملة فى مصر وفى كل المحافظات وستتاح كل ضمانات إجراء حوار حر ديمقراطي، تديره الجمعيات بنفسها دون تدخل من أحد.



وستتولى جمعية من الجمعيات الكبرى تنظيم الحوار، ودعوة الجمعيات، وستتقدم للجنة بالمخرجات والتعديلات المقترحة من كل جولة من جولات الحوار لتكون تحت بصر لجنة تعديل القانون.



كما ستدعو وزارة التضامن عدد من الشخصيات العامة وقيادات الرأي لطرح مقترحاتهم حول القانون وكذلك الشباب بمختلف أطيافهم للخروج بتعديلات معبرة عن الجميع.

