وزير النقل: إنفاق ٧٢ مليار جنيه على الموانئ بالتعاون مع قناة السويس

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الوزارة بالتعاون مع الهيئة القومية لقناة السويس، ستنفذ مشروعات استثمارية في الموانئ المصرية بتكلفة إجمالية ٧٢ مليار جنيه، مقسمة إلى ٤٠ مليار جنيه استثمارات تابعة للموانئ المشرف عليها وزراة النقل.



جاء ذلك خلال مؤتمر اللوجستيات الذى تنظمه جامعة عين شمس فى أحد فنادق القاهرة، بحضور خبراء وقيادات وزارة النقل.



وأضاف أن هيئة قناة السويس ستنفذ مشروعات بقيمة ٤٢ مليار جنيه للموانئ التابعة لها، موضحا إن إنفاق تلك الأموال على الموانئ سيساعد في تحقيق طفرة كبيرة بها، وهو ما سيساعد في زيادة العائد المادى للدولة بالشكل المطلوب.

