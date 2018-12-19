الليلة.. أعمال عصر الباروك على المسرح الكبير بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا لأنسامبل حورس (مصر ألمانيا) الذى يضم العازفين بسمة عبد الرحيم - كارلا لينى( فيولينة )، كارل كايسر (فلوت)، كامل صلاح الدين (تشيللو)، دانيل كامينيتى (جيتار)، والإيطالى فيليش فينانزونى (هاربسكورد) وذلك فى الثامنة مساء اليوم على المسرح الكبير.



يتضمن البرنامج مختارات من أعمال ورقصات عصر الباروك لكل من هاندل، كامبرا، لوللى، مارايس، بيسيندلو، تليمان وبورسيل.



يذكر أن أنسامبل حورس تأسس عام 2002 على يد عازفة الفيولينة بسمة عبد الرحيم وزوجها عازف التشيللو كامل صلاح الدين بهدف تقديم الأعمال الموسيقية بآلات تاريخية وتم ضم مجموعة من العازفين أعضاء أوركسترا أوبرا فرانكفورت، وبعد نجاحه أصبح جزءً أساسيا من برنامج عروض أوركسترا حجرة أوبرا فرانكفورت.