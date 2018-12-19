حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 19 ديسمبر 2018

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، الموافق 19 ديسمبر 2018 لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:





الحمل

مهنيًا: تستفيد من حياة مهنية صاخبة ومليئة بالحظ لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك بعض الأبواب.

عاطفيًا: تطرح مواضيع شائكة تتسبب بجرح مشاعر الشريك، وربما يحاول النيل من سمعتك وتشويهها أمام الآخرين.

صحيًا: خفف قدر الإمكان من ساعات العمل الإضافية، وخصص المزيد من الوقت لنشاطاتك الترفيهية.





الثور

مهنيًا: يحالفك الحظ في هذا اليوم الايجابي وتحقق مشروعًا كبيرًا منتظرًا ولو أنك كنت تميل إلى العمل خلف الستار.

عاطفيًا: يمكن أن يخف الوهج العاطفي قليلًا هذا اليوم، إياك من الغيرة والعناد والتشبث بالرأي والغضب.

صحيًا: إذا كنت تتعثر كثيرًا في خطوات وتخطو خطوات ناقصة فاخضع لاختبار ترقق العظام.





الجوزاء

مهنيًا: تعيش أوقاتًا مهنية بعيدة عن أجواء التوتر والقلق، وتفرح بلقاءات وجلسات مميزة.

عاطفيًا: عليك تسهيل الأمور والتخلّص من العقد بدلا من تأزيمها، واستدراك المواقف الحرجة والإسراع إلى المعالجة وتلطيف الأجواء بدلًا عن إثارة الفتن والخلافات.

صحيًا: كثرة الإرهاق تكون عواقبه وخيمة عليك، فإذا قسوت على نفسك سوف تنهار.





السرطان

مهنيًا: تمتاز بأفكار خلاقة جدًا، وتكثّف اتصالاتك، وتكرّر المحاولات وتمارس جميع صلاحياتك.

عاطفيًا: يوم خالِ من الظروف الضاغطة، وتسود سماءك مع الشريك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك الدفينة.

صحيًا: قراراتك الصائبة صحيًا تكون دافعًا إلى حث الآخرين على مجاراتك في كل ما تقوم به رياضيًا.





الأسد

مهنيًا: لا تميل ‏إلى الاستسلام ولا تفقد العزيمة القوية التي تميّزك أو تتأخر عن مواعيدك، أنت الذي يشدّد على أهمية الدقّة في المواعيد.

عاطفيًا: إذا كنت متزوجًا تستعيد حلاوة الأيام الأولى من العلاقة وتعيش أجواء لا تنتسى.

صحيًا: تكون الظروف ملائمة جدًا ويرافق النشاط خطواتك وتهتم بأمور جديدة تفيد الصحة.





العذراء

مهنيًا: تصادفك ظروف مميّزة تسلّط كل الأضواء على مهاراتك القيادية والإدارية وعلى شجاعتك في اتخاذ المبادرة نحو التسوية والحلّ وبالتالي الانتصار.

عاطفيًا: توضح أمرًا مهمًا للحبيب كنت تخاف مصارحته به خوفًا من ردة فعله، وتفتح أوراقًا أردتها مستورة.

صحيًا: تعالج مشكلة صحية طارئة، ويطلب إليك أن تكون صاحب إرادة قوية.





الميزان

مهنيًا: باستطاعتك مواجهة الأحداث وحيدًا دون حاجة إلى تشجيع أو دعم مزودًا بمعنويات مرتفعة وعزيمة هائلة واندفاع رائع

عاطفيًا: تعرف أوقاتًا عاطفية جميلة واستثنائية مع الشريك، وتعرف بعض العلاقات تحسنًا ملموسًا.

صحيًا: أنت مفعم نشاطًا وحيوية، والفضل في ذلك كثرة التمارين الرياضية التي تمارسها.





العقرب

مهنيًا: يحاول بعضهم نصب بعض الفخاخ، احذر فهذا اليوم يهدّد بتراجع أو بنزاع وصدام، أو بجدال بسبب منافسة أو غيرة.

عاطفيًا: لا يوفّر لك هذا اليوم الأوقات العاطفية التي تتوخى، ما يجعل بعض العلاقات الشخصية معقّدة ومتوترة في بعض الأحيان.

صحيًا: استغل الطقس عندما يكون جيدًا للقيام بالتمارين الرياضية في الهواء الطلق.





القوس

مهنيًا: اعتمد على ذكائك وحرفيتك، الحظ حليفك ويفتح أمامك أبواب النجاح والربح المادي.

عاطفيًا: شكوكك في الحبيب ليست في محلّها، امنحه بعض الثقة لأنه أهل لها وسيفاجئك في أمور كثيرة.

صحيًا: تجد حلًا لمشكلتك الصحية إذا عرفت كيف تتقيّد بالإرشادات الطبية المطلوبة منك.





الجدي

مهنيًا: تتاح أمامك فرصة ذهبية للتقدم في مجالك المهني، لا تهدرها بقرار طائش لأنك قد تندم لاحقًا.

عاطفيًا: حان الوقت لمصارحة الحبيب بحقيقة مشاعرك فهو يستحق، وينتظر إعلان ذلك على أحرّ من الجمر.

صحيًا: خصّص بعض الوقت للرياضة على الرغم من كثرة انشغالاتك، فأنت بحاجة إليها.





الدلو

مهنيًا: يكون الجوّ إيجابيًا فأنت تتمتّع بقدرات معنوية هائلة وشجاعة وحماسة، ما يجعل كل أمورك تتقدّم بخطوات جبّارة.

عاطفيًا: ما زلت متهورًا والأقوال تخرج منك من دون تفكير ما يزعج الشريك، فيحاول تجنّبك قدر المستطاع، حذار.

صحيًا: لا تقم بالعمل أكثر من طاقتك، فالجسم يحتاج إلى الراحة والتمدد والنوم بعض الشيء.





الحوت

مهنيًا: مفاجأة مادية صغيرة تفرحك وتدفعك قدمًا نحو تطوير أدائك في العمل.

عاطفيًا: أنت رومانسي إلى أبعد الحدود، تجذب عاطفتك الجياشة الحبيب ويتعلق بك أكثر من السابق.

صحيًا: استرح هذا اليوم ولا تقم بجهود إضافية، وحاول الترفيه عن نفسك قدر الإمكان.



