بدء التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بمدغشقر

توجه الناخبون في مدغشقر صباح اليوم الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.



وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن 10 ملايين شخص في مدغشقر لهم حق الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد، مضيفة أن المرشح "أندريه راجولينا" (44 عاما) - الذي تولى رئاسة مدغشقر خلال الفترة من عام 2009 إلى 2014 - قد حصل على 39 في المائة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر نوفمبر الماضي.



وحصل منافسه "مارك رافالومانانا" (69 عاما) - الذي تولى الرئاسة من عام 2002 إلى 2009 - على 35 في المائة من الأصوات.



وأشارت الشبكة إلى أن كلا المرشحين أعلنا أنهما سيقبلان بنتيجة جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.

