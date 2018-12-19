اليابان تشهد زيادة كبيرة في عدد الزائرين الأجانب

ذكرت وكالة السياحة اليابانية أن عدد الزوار الأجانب لليابان وصل إلى 30 مليونا، منذ بداية العام 2018 وهو رقم قياسي على أساس سنوي، حيث اجتذبت البلاد نسبة كبيرة من المسافرين من جيرانها الآسيويين.



وأوضحت الوكالة - في تقرير نشرته وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الأربعاء - أنه من المتوقع أن يبلغ الرقم القياسي حوالي 31 مليون شخص بحلول نهاية العام الجاري، مقارنة بالرقم القياسي السابق في 2017 والبالغ 28.69 مليون شخص، وذلك على الرغم من أن وتيرة الزيادة تباطأت بعد وقوع عدد من الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الزلازل والأمطار الغزيرة، التي ضربت البلاد هذا الصيف.



وفي هذا الصدد، قال وزير النقل والسياحة الياباني كييشي إيشي إن الكوارث الطبيعية تسببت في انخفاض مؤقت في عدد الزائرين الأجانب، لكن "الدعاية في الخارج آتت ثمارها".



وتهدف اليابان إلى جذب 40 مليون مسافر في عام 2020 عندما تستضيف طوكيو الألعاب الأولمبية والبارالمبية، ولتحقيق هذا الهدف، خففت الحكومة من قواعد منح التأشيرات، ووسعت المطارات لصالح شركات الطيران ذات الميزانية المحدودة، وروجت لخدمات السكن الخاص لمعالجة النقص في إقامة السياح.