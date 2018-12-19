روسيا: طواقم "إس-400" القتالية في القرم تتدرب على الدفاع الجوي

أعلن مدير قسم المعلومات في أسطول البحر الأسود الروسي، أليكسي روليوف، اليوم الأربعاء، أن طواقم المنظومات الصاروخية "إس-400" المتمركزة في شبه جزيرة القرم، أجرت مناورات وتدريبات على الدفاع الجوي.



وقال روليوف -وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- "أجرت الطواقم القتالية للمنظومات الصاروخية المضادة للطائرات "إس-400" من تشكيلة وحدات الجيش، القوات الجوية المسلحة وقوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية، والمتمركزة في القرم، تدريبات على الدفاع الجوي".