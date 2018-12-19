اليوم.. أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى

كشفت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار، بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الري، عن سقوط أمطار على السواحل الشمالية قد تمتد إلى محافظات الوجة البحري، اليوم الأربعاء.



فيما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، بينما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

