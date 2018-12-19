اليوم.. وزير الرى يلتقى 250 شابا متطوعا لإزالة المخلفات من نهر النيل

يستقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أعضاء حملة للتوعية بالحفاظ على نهر النيل very nile، وتضم 250 شابا، والتى تنظمها إحدى الشركات لتنظيف مياه النيل، اليوم الأربعاء، لتكريمهم على وعيهم وتفهمهم للتحديات المائية فى مصر وجهودهم المبذولة لرفع الوعى لدى أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على المياه من التلوث وترشيد استخداماتها.



كما يلتقى مع عدد من قيادات الوزارة بشأن متابعة حالة المياه والتعديات، فى إطار إستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية فى مصر حتى عام 2050 التى أعدتها وزارة الموارد المائية والرى والتى تتضمن ضمن محور تهيئة البيئة الملائمة الخاص بالتوعية بأهمية المياه والحفاظ عليها، وذلك من خلال خطط إعلامية تتناول هذه القضية من خلال حملات تطلقها الوزارة مثل حملة حافظ عليها تلاقيها وحملات أخرى على غرارها.

