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الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 08:37 ص

"مدبولي" يقرر إضفاء صفة النفع العام على مؤسسات وجمعيات أهلية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
dostor.org/2441340

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إضفاء صفة النفع العام على عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، وذلك في إطار الحرص على دعم هذه الكيانات من أجل تحقيق أهدافها المجتمعية.

وتتمتع تلك المؤسسات والجمعيات الأهلية بعد إضفاء صفة النفع العام عليها، بعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وكذلك عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، فضلًا عن إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التي تقوم عليها.

وتضمن القرار إضفاء صفة النفع العام على عدد من الكيانات الأهلية بمحافظة القاهرة هي؛ مؤسسة "نبني للتنمية"، وجمعيتي " نداء لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع" بمنطقة النزهة، و"جنات الخلود الخيرية" بمنشأة ناصر.

وفي محافظة قنا، قرر رئيس الوزراء إضفاء صفة النفع العام على جمعيتي "تنمية المجتمع" بأولاد عتمان، مركز نجع حمادي، و"الحياة للعلوم والخدمات الصحية". بينما شمل القرار جمعيتي "نشاط أمهات الشرقية، و"فجر الإسلام لتنمية المجتمع" في محافظة الشرقية.

كما أشار القرار إلى إضفاء صفة النفع العام على جمعية "الدعوة المحمدية لتنمية المجتمع" بقرية النصارية، مركز أبشواي، محافظة الفيوم، وجمعية "السويس بلدي الخيرية" بمنطقة الأربعين بالسويس، وجمعية "السادة الأشراف العباسيين الهاشميين الخيرية" بمنشأة العماري بالأقصر، وجمعية "بداوي الخيرية لرعاية مرضى الكلى" بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجمعية "البدر الخيرية الإسلامية" بكفر طنبول القديم، مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

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