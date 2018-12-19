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الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 08:34 ص

الهجرة العراقية: عودة 114 نازحًا من تركيا إلى البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2441338

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الأربعاء، أن نحو 114 نازحا عراقيا عادوا من تركيا إلى مناطق سكناهم في المحافظات المحررة من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال مسؤول قسم محافظات إقليم كردستان بالوزارة جوان محمود في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" إن "الوزارة نقلت 114 نازحا عراقيا من مخيم أكدة في الجمهورية التركية برا عبر منفذ إبراهيم الخليل التابع إلى قضاء زاخو بمحافظة دهوك بالتعاون مع وزارة النقل لإيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية في البلاد"، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة فى تنفيذ برنامجها العودة الطوعية المجانية للنازحين العراقيين المتواجدين فى دول الجوار.

وأضاف البيان أن الوزارة وزعت وجبات غذائية سريعة وماء على العائدين بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى جانب توزيع السلات الغذائية.

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