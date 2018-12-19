موعد مباراة أرسنال وتوتنهام والقنوات الناقلة

يخوض فريق أرسنال والمحترف في صفوفه لاعب الوسط المصري محمد النني، مباراة من العيار الثقيل ضد توتنهام هوتسبر، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.



موعد مباراة أرسنال وتوتنام

وتنطلق مباراة أرسنال مع توتنهام هوتسبر اليوم الأربعاء والموافق 19/ 12/ 2018 على استاد الإمارات وذلك في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت القاهرة والـ10:45 بتوقيت مكة المكرمة والـ11:45 بتوقيت الإمارات.



القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وتوتنهام

وسيتم نقل مباراة أرسنال مع توتنهام في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بصوت المعلق خليل البلوشي، بالإضافة إلى قناة Sport TV 3 الأجنبية.