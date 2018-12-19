مقتل نجار "موبيليا" فى مشاجرة بسبب الميراث بالمنوفية

قُتل نجار موبيليا إثر إصابته بطلق خرطوش فى مشاجرة حادة، لخلافات حول المصاهرة بقرية "زنارة" التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.



تلقى اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط مصابين بقرية "زنارة" التابعة لمركز تلا.



بالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول، "أ. ا. ب" 32 سنة، نجار موبيليا مصاب برش خرطوش بالصدر والرأس، وتوفى عقب وصوله إلى مستشفى تلا المركزى، ونجل عمه "ا. ش. ش" 16 سنة، طالب مصابًا برش خرطوش بالفخذ الأيمن، وطرف ثانى زوج كريمة عمتهم "و. ح. م" 27 سنة، عامل وجميعهم مقيمين بقرية زنارة التابعة للمركز.



وبسؤال الثانى اتهم الثالث بإحداث إصابتهما على إثر مشادة كلامية بينهم تحولت لمشاجرة، لخلافات بسبب المصاهرة والميراث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وطلبت نقل الجثة إلى شبين الكوم التعليمى لإجراء الصفة التشريحية.



وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة عقب انتهاء الصفة التشريحية وتم الدفن، وفى وقت لاحق تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم "بندقية خرطوش عيار 12 مم، وفارغ طلقة وأربعة طلقات من ذات العيار"، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.