تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى لها منذ عام ونصف.



وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير 58.46 دولار للبرميل.



كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم يناير، بنسبة 1.92 %، أو بـ 97 سنتا، ووصلت إلى 49.24 دولار للبرميل.



وقال الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة، في تصريحات لـ"الدستور"، إن انخفاض أسعار النفط عالميًا سيؤثر بشكل إيجابي فى فاتورة الدعم، ويخفف من أعباء عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن كل دولار زيادة على سعر برميل النفط، المحدد سعره بـ67 دولارًا فى ميزانية دعم الطاقة للعام المالي 2018- 2019، سيكلف الدولة 3.5 مليار جنيه.