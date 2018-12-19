القاهرة : الأربعاء 19 ديسمبر 2018
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الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 03:57 ص

أسعار الرخام اليوم.. "الجلالة روز" بـ170 جنيهًا

أسعار الرخام
أسعار الرخام
سيد ابراهيم
dostor.org/2441286

تشهد أسعار الرخام، ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الأربعاء، ويرجع ذلك لعدة أسباب، أهمها: "النقل والنولون"، من خلال ارتفاع أسعار المواد البترولية، ورصدت "الدستور" خلال جولة ميدانية لمصانع تصنيع الرخام بشق الثعبان تراوح سعر المتر الطولي بين 45 و65 جنيهًا؛ حسب عبدالحميد حسان، صاحب ورشة رخام.

وتراوح سعر متر الرخام الجلالة سادة فاتح، بين 145 و200 جنيه، في حين تراوح سعر متر الرخام الجلالة بين 135 و190 جنيهًا، ومتر الجلالة روز بين 120 و170 جنيهًا، وسعر رخام الجلالة فص بين 210 و280 جنيهًا للمتر.

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