3150 دولارًا.. سعر طن "رقائق السيليكون" اليوم
ارتفع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم الأربعاء، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المترى للرقائق نحو 3150 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
ارتفع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم الأربعاء، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المترى للرقائق نحو 3150 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
كلّف الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مديري الإدارات الطبية بالمحافظة بتحريك فرق طبية للمسح الشامل لأقسام الشرطة والهيئات القضائية، للكشف المبكر عن فيروس سي والأمراض الغير سارية لرجال ...
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