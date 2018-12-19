بالصور.. حملة لشرطة المرافق بمحافظة الغربية

شنت شرطة المرافق بالغربية، بقيادة العميد مهند أبو ليمون، حملة بمدن المحافظة، أمس الثلاثاء؛ للحد من ظاهرة انتشار الباعة الجائلين، تخللها رفع 311 حالة إشغال، وإزالة 26 حاجزا خرسانيا، و32 لوحة إعلانية بالطريق العام.



كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من مدير شرطة المرافق بنتائج الحملة، والتي أسفرت عن تحرير 298 محضر إشغال للمخالفين بالطريق العام، وتنفيذ 311 حالة رفع إشغالات مخالفة بالطريق، وإزالة 28 فرشًا عشوائيًا لبيع الخضر والفاكهة، وإزالة 26 حاجزا خرسانيا، و32 لوحة إعلانية مخالفة، وبدون ترخيص بالطريق العام.



كما تضمنت نتائج الحملة، ضبط 15 عربة يدوية خاصة بالباعة الجائلين، ونقل بطئ "كارو"، وتنفيذ 10 قرارات بالغلق الإداري لمحلات تجارية ومقاهٍ وتحرير 37 محضر بيئة ونظافة لمحلات مختلفة، وإزالة 34 كشكا خشبيا ومن الصاج، وغرز مقاهٍ بدون ترخيص، وتحصيل 61 غرامة فورية بعد التصالح مع أصحابها.