345 دولارًا.. سعر طن "الخردة" اليوم
سجل سعر الخردة، اليوم الأربعاء، نحو 345 دولارًا للطن كأعلى سعر له.
وتدخل الخردة في بعض المنتجات التي تنتجها الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية التي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.
سجل سعر الخردة، اليوم الأربعاء، نحو 345 دولارًا للطن كأعلى سعر له.
وتدخل الخردة في بعض المنتجات التي تنتجها الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية التي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.
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