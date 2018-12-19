القاهرة : الأربعاء 19 ديسمبر 2018
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الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 05:31 ص

اليوم.. تكريم رانيا فريد شوقى بحفل قطاع قنوات النيل المتخصصة

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
منار إبراهيم
dostor.org/2441267

يقام مساء اليوم الأربعاء حفل كبير من قبل قطاع قنوات النيل المتخصصة بأحد الفنادق الكبرى، بحضور أسامة البهنسي، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، وإيناس عبدالله، رئيس قناة النيل الدراما، لتكريم عدد من النجوم والنجمات الذين تألقوا في الدراما التليفزيونية والسينما هذا العام.

وتكرم الفنانة رانيا فريد شوقي في الاحتفالية عن مشاركتها المتميزة في مسلسل "عوالم خفية"، والذي يعتبر أول تعاون لها مع الزعيم عادل إمام، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا عند عرضه في السباق الرمضاني 2018.

وجسدت "رانيا" خلال أحداث المسلسل شخصية نجمة سينمائية تدعى "مريم" تختفي عنها الأضواء نوعا ما، وتدور أحداث المسلسل حول تساؤل مهم وهو: هل الفنانة توفيت أم انتحرت؟، مؤكدة أن تلك الشخصية ليس لها علاقة بالفنانة الراحلة سعاد حسني، وأن الرابط الوحيد بين الشخصيتين هو التساؤل السابق فقط، وهذا لا يعني وجود علاقة بمسألة وفاة السندريلا وشخصية "مريم".

والمسلسل من إنتاج رامي إمام وهشام تحسين، وتأليف ورشة كتابة مكونة من أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج رامى إمام، ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، وأحمد وفيق، وصلاح عبد الله، وبشرى، وهبة مجدي، ومي سليم، وأسامة عباس، وعدد من النجوم كضيوف شرف.

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