إصابة طالب بـ"ارتجاج بالمخ" بعد وقوع جرس المدرسة عليه بالزمالك

باشرت نيابة قصر النيل التحقيق في واقعة تعرض طفل إلى ارتجاج في المخ وشرخ في الجمجمة، إثر سقوط جرس المدرسة عليه، أثناء اللعب داخل مدرسة بالزمالك.



وأمرت النيابة العامة باستدعاء المسئولين عن إدارة المدرسة لسماع أقوالهم حول الواقعة.



وتبين من التحقيقات أن الطالب يدعى "مؤمن كارم"، بالصف الأول الابتدائي بمدرسة ليسيه الحرية بالزمالك التابعة للمعاهد القومية، والذي أصيب بارتجاج في المخ وشرخ في الجمجمة بعد أن وقع عليه جرس المدرسة النحاس القديم الذي يزن تقريبًا 100 كيلو على الطالب وهو يلعب في ملعب المدرسة وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 15972 قسم قصر النيل.



وأثبتت نتيجة التقرير الطبي تعرض الطفل إلى ارتجاج في المخ وشرخ في الجمجمة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.