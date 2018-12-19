وفاة شاب إثر تناوله مبيد زراعى سام بالوادى الجديد

ابتلع شاب عشريني من قرية المستقبل التابعة لقري غرب الموهوب بالوادي الجديد، كمية من المبيد الزراعي، والتي أنهت حياته إثر حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية.



وتلقى اللواء محمد كمال علي سالم، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية يفيد وفاة "أيمن إمام خليفة" 25 سنة عقب ابتلاعه كمية من المبيد الزراعي.



وكشفت تحريات المباحث أن الشاب توفي عقب ابتلاع كمية من المبيد الزراعي أثناء رشه زراعات داخل مزرعته بقرية المستقبل التابعة لقري غرب الموهوب، وبدأ الشاب في الدخول في نوبة من القيء المستمر، مع دخوله في حالة إعياء شديدة، وتسببت المواد السامة المتواجدة في المبيد بحدوث هبوط حاد في الدورة الدموية مما أدي الي وفاته.



وكشف محضر الواقعة توقيع الكشف الطبي عليه، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بدفن جثة المتوفي لعدم وجود شبهة جنائية.