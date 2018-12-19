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الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 01:40 ص

بالصور.. البابا تواضروس يستقبل أسرة حادث المنيا الأخير

البابا تواضروس يستقبل
البابا تواضروس يستقبل أسرة حادث المنيا الأخير
تريزة شنودة
dostor.org/2441261

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريريك المرقسية، بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي، في وادي النطرون، أمس الثلاثاء، أسرة عماد كمال صادق وابنه ديفيد اللذين راحا ضحية حادث المنيا الأربعاء الماضي، وكان معهم أيضًا عدد من أفراد عائلتهما.

وقدم لهم العزاء في رحيل الأب والابن، قائلًا: "أننا نؤمن بالله وأن كل الأشياء تعمل معًا للخير للذين يحبون الله".

وأضاف: "نحن نودع هؤلاء الأحباء واثقين في عدالة السماء ورحمة الله".

وأشاد البابا بروح التعزية التي وجد أنها تسود أفراد الأسرة.

وتحدث قداسته معهم عن الأحداث الأخيرة التي جرت في المنيا، مشيرًا إلى متابعته الدائمة لها وأن معالجتها تحتاج إلى قدرٍ عالٍ من الحكمة وبُعد النظر بصورة تقدم الهدوء والسلام لكل شعب المنيا.

وقال إن اهتمام الدولة بمشروعات التشغيل والتنمية وتطوير المدارس والنواحي الثقافية سيساهم بقوة في تقليل بؤر التوتر والعنف.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قرر إحالة رقيب الشرطة المعين لحراسة وتأمين كنيسة نهضة القداسة الأولى بالمنيا، والمتهم بقتل مسيحي ونجله بسبب مشادة كلامية، إلى محكمة الجنايات لمحاكمته في جلسة عاجلة، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

بالصور.. البابا تواضروس يستقبل أسرة حادث المنيا الأخير
بالصور.. البابا تواضروس يستقبل أسرة حادث المنيا الأخير
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