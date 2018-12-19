أحمد فلوكس يرد على شائعة اعتناقه الدين المسيحى

قال الفنان أحمد فلوكس، إن خبر اعتناقه الدين المسيحي جعله يضحك ساخرًا لمن قام بتداول هذه الشائعة، مشيرًا إلى أن هناك شائعات أطلقت أيضًا على زوجته الفنانة هنا شيحا بأنها آرمانية.



وأضاف "فلوكس" خلال لقائه ببرنامج "حفلة 11" الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري، أن هناك من يدعون بأنهم صحفيين ولم يمتوا لهم بصلة بسبب تداول شائعات غير صحيحة وغير واقعية بالمرة، مشيرًا إلى أن ما يثير استياؤه هو تدخل الآخرين في حياته الشخصية.



وتابع قائلًا: "إزاي مسيحي وأنا اسمي أحمد، واللي يضحك إني وأنا بهني أخواتنا الأقباط ألاقي ناس لسه مصممة ويقولولي ما أنت مسيحي أهو، وكل الأخبار غير الصحيحة بتطلع دائمًا من ناس مش فاهمين".



