القاهرة : الأربعاء 19 ديسمبر 2018
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الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 07:25 ص

شاهد.. تامر حسنى يحتفل باليوم العالمى للغة العربية

تامر حسني
تامر حسني
منار إبراهيم
dostor.org/2441256

حرص الفنان تامر حسني على الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، والذي يحل يوم 18 ديسمبر من كل عام، منذ انضمامها للغات الرسمية عام 1973.

وشارك "تامر" مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" ظهر من خلاله يعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها خلال تسجيل أغانيه برفقة نجوم هوليوود، وعلق قائلًا: "الثامن عشر من ديسمبر هو اليوم العالمي للغة العربية".

وأضاف: "اللغة العربية هي من أكثر اللغات انتشارًا في العالم، كما أنها إحدى اللغات الرسمية الست في منظمة الأمم المتحدة، سعيد جدًا اني كنت بحاول من خلال شغلي أوصل لغتنا العربية للعالم ولو بشكل بسيط".

 

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