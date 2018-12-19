أحمد فلوكس عن صاحب أول خبر لزواجه: "ضيع فرحتى"

أعرب الفنان أحمد فلوكس، عن استياؤه من الصحفي الذي قام بنشر خبر زواجه من الفنانة هنا شيحا منذ فترة طويلة، مردفًا: "كان المفروض يتأكد قبل ما يكتب".



وأضاف "فلوكس" خلال استضافته ببرنامج "حفلة 11" الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري، والمذاع على شاشة قناة "on e"، أنه فوجئ بمكالمة من والده الفنان فاروق فلوكس يسأله عن زواجه دون الرجوع إليه، مشيرًا إلى أنه كان هناك علاقة بينهما ولكن لم تصل إلى الزواج، مؤكدًا أن هذا الخبر تسبب في سرعة زواجه من "هنا" دون التخطيط.



وتابع قائلًا: "الصحفي ده ضيع فرحتي وكان المفروض يتأكد من الخبر قبل نشره؛ لأنه سببلنا مشاكل كتير، وأهالينا افتكروا أننا أتجوزنا من غير ما نقولهم، ومدناش فرصة أننا نخطط لحاجة ولا نعلن عن جوازنا بالطريقة اللي إحنا عاوزنها".



