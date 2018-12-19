بالأسماء.. إصابة 20 عاملًا إثر انقلاب أتوبيس فى الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انقلاب أتوبيس شركة خاصة، وتسبب في إصابة 20 عاملًا وعاملة، وسؤال المصابين حول الواقعة.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بانقلاب أتوبيس، بمنطقة الكيلو 21 بغرب الإسكندرية، تابع لإحدى شركات المنطقة الحرة، وحدوث إصابات.



على الفور انتقل مأمور وضباط المباحث إلى مكان الحادث، والمعاينة تبين أثناء سير الأتوبيس اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن انقلابه وإصابة 20 عاملًا وعاملة، وهم: ندى حسن محمد، 21 سنة، ومحمد فهمي عبد اللطيف، 25 سنة، ومريم عبد الرحمن محارب، 22 سنة، وكريم سيد علي، 29 سنة، ونرمين أحمد محمد، 19 سنة، وأحمد محمد عبيد، 18 سنة، وعمرو محمد بخيت أحمد، 33 سنة، ونعمة جابر حسين، 19 سنة، ومحمد أحمد السيد خالد، 21 سنة، وكريم صلاح علي أحمد، 20 سنة، وإسماعيل أحمد إسماعيل، 23 سنة، وأحمد سعيد أحمد، 59 سنة، ورقية محمد سعد، 20 سنة، وحبيبة محمد علي، 19 سنة، وشروق مصطفى أمين، 17 سنة، ورحمة حمدي، 19 سنة، وآيات جمال هاشم، 21 سنة، ومتولي الخط متولي، 38 سنة، ومحمد سمير مصطفى، 20 سنة، وزينب محمد عبيد، 21 سنة، مابين كسور وسحجات وكدمات تم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، وأخر بحالة حرجة تم نقلهم إلى مستشفى الرئيسي الجامعي.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.