ضبط 1208 هاربين من أحكام.. و8 بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بالمنيا

تمكنت حملة أمنية بالمنيا ضمت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام والبحث الجنائي ومكافحة المخدرات من ضبط 1208 متهمين من حكم قضائي متنوع و5 متهمين وبحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة و3 متهمين بحوزتهم أقراص مخدرة وحشيش قبل بيعها وترويجها علي عملائهم.



كان اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بنجاح وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية في ضبط 1208 متهمين هارب من أحكام قضائية من بينها أحكام جنائية وحبس جزئي ومستأنف.



كما ضبطت أجهزة البحث الجنائي بإشراف العقيد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية 5 متهمين، وبحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة من بينها بندقية آلية عيار 7.62 × 39 و4 فرد خرطوش محلية الصنع و28 طلقة حية.



وألقت مباحث مكافحة المخدرات القبض علي 3 متهمين وبحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة والحشيش قبل بيعها وترويجها علي عملائهم.