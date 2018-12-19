22 ديسمبر.. إعلان جوائز أفضل صور صحفية فى مصر لعام 2018

‎يفتتح عبد المحسن‎ سلامة نقيب الصحفيين في السادسة مساء السبت ٢٢ ديسمبر بساقية الصاوي، معرض صور مسابقة مصر ٢٠١٨ لأفضل صورة صحفية، وهى مسابقة التصوير الصحفي الأكبر والأهم في مصر والتى تقام سنويًا منذ عام ٢٠٠٧، على غرار مسابقة التصوير الصحفى. World Press Photo.



يشارك في المعرض ١٠٠ مصور صحفي بنحو ٢٠٠ صورة و٤٥ عمل من صحافة الفيديو تعبر عن أهم أحداث عام ٢٠١٨، وسيتم تكريم الفائزين والمصورة الكبيرة منى شرف أول مصورة صحفية امرأة والمصور الكبير عادل مبارز فنان البورتريه الصحفي الكبير والمصور السكندري عزت السمري عن أعماله وخاصة صورة الراقص بالعكاز التي غيرت حياة مشجع الكرة متحدي الإعاقة، والمصور الكبير محمد وسيم عن أعماله البديعة في التصوير الرياضي.