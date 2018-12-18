تحرير 3509 مخالفات مرورية بالمنيا

شنت مباحث المرور بالمنيا حملة مرورية علي شوارع وميادين مدن ومراكز المحافظة لإعادة الانضباط المرور وضبط السيارات ولمركبات المخالفة نجحت خلالها في تحرير 3 آلاف و509 مخالفات مرورية متنوعة وضبط 4 سائقين يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة.



كانت حملة مرورية بإشراف العميد عادل جلال، مدير إدارة المرور بالمنيا، تمكنت من تحرير 3 آلاف و509 مخالفات مرورية متنوعة من بينها سيارات ومركبات ودراجات بخارية بدون لوحات معدنية أو غير مرخصة.



كما تم ضبط 4 سائقين يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة بعد فحص عينة 43 سائقًا، في إطار حملة الكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة بالمحافظة للمواد المخدرة بينما امتنع سائق عن إجراء التحليل.







