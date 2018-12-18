إزالة 185 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

شنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتعاون مع الوحدات المحلية بمراكز المنيا حملة مكبّرة لإزالة 185 حالة تعد على الأراضي الزراعية، أسفرت عن ضبط 12 قضية مسطحات.



وضمّت الحملة الأمنية أجهزة البحث الجنائي وشرطة المرافق وشرطة المسطحات المائية مدعومة بقوات الأمن بإشراف اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، حيث نجحت في إزالة 185 حالة تعد على الأراضي الزراعية في إطار الحملات المكبّرة تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية باستعادة أراضي الدولة.



كما تمكنت شرطة المسطحات المائية بإشراف العقيد علاء الجاحر، رئيس مباحث المديرية من ضبط 12 قضية مسطحات مختلفة.