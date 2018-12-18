وزيرة الثقافة مع الفلوت في عروس الصعيد غدًا: وقت ممتع مع إيناس

ينظم حزب مستقبل وطن، برئاسة أشرف رشاد بمحافظة المنيا، حفلًا ثقافيًا موسيقيًا، مساء غدٍ الأربعاء، بمسرح جامعة المنيا، بالتعاون مع وزارة الثقافة والجامعة، بحضور رئيس الحزب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.



وكشفت مصادر مقرّبة من وزيرة الثقافة، لـ«الدستور"، أنه من المقرر أن تعزف الدكتورة إيناس عبد الدايم مقطوعة موسيقية على آلة «الفلوت» خلال الحفل؛ لتجدد حبها مع الآلة الموسيقية من عروس الصعيد، وهي المرة الثانية التي تعزف فيها الوزيرة منذ توليها حقيبة الثقافة بعد التعديل الوزارى الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب على تعيينها خلفًا للكاتب الصحفي حلمي النمنم فى يناير 2018.



كانت أول مرة تعزف فيها عبد الدايم مقطوعة على آلة الفلوت، أمس الاثنين، على المسرح الكبير بدار الأوبرا وهي المقطوعة التي حملت اسم "النيل والسلام" فى حفل باليه رقصة النيل، وشارك معها فى العزف فريق كايرو ستيبس بقيادة باسم درويش، سفير الموسيقى المصرية في ألمانيا، والحائز على جائزة أفضل موسيقى ببرلين لعام 2018.