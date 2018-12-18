الإمارات: نجاح مؤتمر المصالحة بين طالبان والحكومة الأفغانية

أعلنت الإمارات مساء الثلاثاء، وبمشاركة من السعودية عن استضافة مؤتمر مصالحة أفغانية بين حركة طالبان والولايات المتحدة وأن المؤتمر أثمر عن نتائج إيجابية.



وأوضحت وكالة أنباء الإمارات "وام" في بيان أن المباحثات، استمرت على مدى يومين في أبوظبي، وأثمرت عن نتائج إيجابية ملموسة لجميع الأطراف، ومن المقرر أن يعقد اجتماع لاحق في أبوظبي لاستكمال عملية المصالحة الأفغانية.



وتوجهت السعودية والإمارات بالشكر للرئيس الأفغاني أشرف غني، والوفدين الأميركي والباكستاني، ووفد حركة طالبان، لدعمهم الجهود المبذولة لإنجاح المؤتمر.



وأوضح البيان أن الإمارات شددت على أن مؤتمر المصالحة الأفغانية جاء في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الافغانية وإعادة الأمن والاستقرار لأفغانستان.