أحمد كيلاني رئيسًا لـ"ايبكوا للأدوية"

أصدرت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجموعة أكديما للأدوية المملوكة للدولة ممثلة فى وزارات الصحة والاستثمار والتعاون الدولى والمالية قرارًا بتعيين الدكتور أحمد كيلاني رئيسًا لمجلس إدارة شركة ايبكو للأدوية أحد شركات المجموعة خلفا للدكتور أحمد برهان.



وجاء بقرار الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجموعة أكديما للأدوية، أن يتولى الدكتور أحمد كيلانى رئاسة مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة ايبكو التابعة المملوكة للدولة مع الاحتفاظ بمنصبة رئيسا لشركة المهن الطبية حتى أول يناير 2019.



يشار إلى أن أحمد كيلاني كان عضوًا بمجلس ادارة شركة المهن الطبية، أحد شركات أكديما المملوكة للدولة منذ 2002 وشغل منصب رئيس مجلس إدارة ذات الشركة منذ 2012 وحتى الآن.