السيطرة على حريق بأحد المراكب المتوقفة في الأقصر

نجحت الحماية المدنية بجنوب الأقصر، في السيطرة على حريق هائل نشب داخل أحد الذهبيات السياحية "مركب" بمركز إسنا.



تلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطارا يفيد باندلاع حريق في ذهبية متوقفة عن العمل، انتقلت قوة من المطافي تمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها للقطع النهرية المجاورة.



وكانت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا مساء اليوم بلاغا عن نشوب حريق بمركب "دهبية سندريلا" مستقرة على مرسى إسنا متوقفة عن العمل وبدون نزلاء.



وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان رئيس المركز لموقع الحريق.



وتمت السيطرة على الحريق ومنع خطر الامتداد لباقي المراكب على المرسى، وتمت عملية الإخماد وأسفر الحريق عن احتراق محتويات الذهبية ولا توجد إصابات أو خسائر في الأرواح، وأمر رئيس المركز باستكمال الإجراء القانونية حيال الواقعة.