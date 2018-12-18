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الثقافة
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 11:20 م

مذكرات ميشيل أوباما تتصدر قائمة المبيعات بالكريسماس

ميشيل أوباما
ميشيل أوباما
زينب إبراهيم
dostor.org/2441233

حققت مذكرات السيدة الأولى السابقة "ميشيل أوباما"، أعلى نسبة مبيعات بالتزامن مع أيام عيد الميلاد (الكريسماس)، فقد باعت 92 ألف نسخة في آخر أسبوع للتسوق قبيل عيد الميلاد، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

كما احتلت مبيعات المذكرات المرتبة الأولى في المملكة المتحدة كأول كتاب لسيدة، بعد "جي كيه رولينج" صاحبة سلسلة الروايات الشهيرة "هاري بوتر".

يُذكر أن "وأصبحتُ" هو عنوان مذكرات "ميشيل أوباما" زوجة الرئيس الأمريكي "باراك أوباما"، وتتحدث فيه عن حياتها، ابتداءً بطفولتها في تشيكاجو وانتهائها بالبيت الأبيض وما بعده، وتُرجم إلى 30 لغة منها العربية.

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