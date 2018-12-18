ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف بأسيوط

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أبو تيج من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة عن طريق المغافلة.



ووردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أبوتيج أكدتها التحريات مفادها قيام المدعو "م. م. م. ا." عامل والمدعو "م. ا. س. ح" عامل مقيمان قرية الفليو دائرة القسم بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة عن طريق المغافلة.



على الفور تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتم ضبط طرفي التشكيل وبمواجهتهما أقرّا بارتكابهما الواقعة وأرشد الثاني عن الهاتف المحمول المبلغ بسرقته ماركة سامسونج أسود اللون.



تحرر المحضر اللازم بالمواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.